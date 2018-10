„Nederland tolereert geen cyberaanvallen”

De Nederlandse ambassadeur in Rusland stelt dat Nederland geen cyberaanvallen tolereert op internationale organisaties die in het land zijn gevestigd. „We hebben een duidelijk signaal afgegeven dat dit soort praktijken moeten stoppen”, tekenen Russische media op uit de mond van ambassadeur Renée Jones-Bos.

De ambassadeur gaf in Moskou uitleg aan Rusland over de beschuldigingen van Nederland dat Russische spionnen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag hebben gehackt.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov had de ambassadeur op het matje geroepen. De aanleiding was dat minister Ank Bijleveld van Defensie donderdag had onthuld dat vier agenten van de Russische militaire geheime dienst in april waren betrapt toen zij het wifinetwerk van de OPCW wilden binnendringen. Ze zijn vervolgens het land uitgezet.

Volgens Russische media heeft de ambassadeur na het gesprek gezegd dat Nederland verantwoordelijkheid draagt voor internationale organisaties die in het land gevestigd zijn en daarnaar handelt.