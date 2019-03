Nederland telt tienduizenden salafisten

In Nederland leven naar schatting enkele tienduizenden salafisten. Het zijn aanhangers van de orthodoxe islam en ze willen graag hun eigen religieuze levenswijze behouden.

Salafisten wijzen de Nederlandse samenleving over het algemeen niet af en streven ook niet naar grote, ingrijpende veranderingen binnen de maatschappij. De diversiteit onder salafisten neemt toe en ze zijn binnen hun ideologie enorm verdeeld. Zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving doen ze doorgaans met grootspraak in demonstraties en op sociale media. Dat staat in een eerder dit jaar verschenen rapport van het Verwey-Jonker Instituut over de periode van 2004 tot 2018.

Volgens de onderzoekers is het beeld dat salafisme een negatieve en gevaarlijke beweging is, onvolledig en soms zelfs onjuist. Wel blijkt dat er nog steeds „staatsgevaarlijke individuen zijn die hun opvattingen rechtvaardigen met een salafistisch-georiënteerd gedachtegoed”.

Vooral jonge moslims vinden het salafisme aantrekkelijk, vooral omdat het geloof hun duidelijkheid biedt over hun positie in een niet altijd vriendelijke samenleving. Ook ervaren ze een onderlinge verbondenheid.