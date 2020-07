Nederland tekent verdrag voor directe trein naar Londen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) heeft in Brussel een verdrag getekend waardoor een rechtstreekse treinreis van Amsterdam naar Londen mogelijk wordt. Na enkele maanden vertraging door de reisbeperkingen vanwege het coronavirus wordt in het najaar gestart met directe Eurostar-ritten naar de Britse hoofdstad.

Naast Nederland zetten ook Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk handtekeningen onder afspraken over paspoortcontroles en beveiliging. Doordat die al in Amsterdam en Rotterdam zullen plaatsvinden is het niet meer nodig in Brussel de trein te verlaten voor checks. Dat scheelt een uur reistijd.

„We leven nu nog in coronatijd, maar we kijken uiteraard ook vooruit”, aldus Van Veldhoven. „Straks reis je in dik vier uur comfortabel, gemakkelijk en snel met de trein van Amsterdam naar Londen. Geen gedoe meer met checks en oponthoud in Brussel. Een Eurostar-trein heeft grofweg twee keer zoveel zitplaatsen als een gemiddeld vliegtuig en de CO2-uitstoot per passagier ligt fors lager. Daarmee is de trein naar Londen echt een duurzaam en volwaardig alternatief voor vliegen”.

De eerste rechtstreekse Eurostar tussen Amsterdam en Londen zou eind april al gaan rijden. Vanwege de coronacrisis is de verbinding in maart stopgezet waardoor ook de testfase vertraging heeft opgelopen. Nu de coronamaatregelen worden versoepeld, start Eurostar op 9 juli weer met een dagelijkse trein tussen Amsterdam en Londen. Afhankelijk van de ontwikkelingen gaat deze trein in augustus twee keer per dag rijden, in het najaar wordt dat drie keer. In het najaar wordt ook gestart met de rechtstreekse ritten van Amsterdam naar Londen.

De verdragen regelen de beveiliging van treindiensten door de Kanaaltunnel.