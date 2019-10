Nederland stuurt weer bedrijven naar techbeurs

Vijftig beginnende Nederlandse bedrijfjes krijgen de kans om zichzelf aan de wereld te laten zien. Ze mogen in het kielzog van prins Constantijn en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) mee naar de grootste techbeurs ter wereld, de CES in Las Vegas, die in januari wordt gehouden. Net als voorgaande jaren staat daar een Nederlands paviljoen.

De vijftig uitverkoren bedrijven houden zich onder meer bezig met duurzaamheid, elektrisch vervoer en de stad van de toekomst. Het Delftse Nowi bijvoorbeeld ontwikkelt sensoren die wifi-signalen, licht en beweging kunnen omzetten in energie. Zo hebben ze geen batterij of stopcontact meer nodig. AirBliss+ uit Eindhoven maakt slimme luchtfilterende maskers voor mensen die bang zijn voor vervuilde lucht.

Hiber, dat onlangs werd uitgeroepen tot Nationaal Icoon van de overheid, mag ook mee. Het bedrijf uit Delft werkt aan een satellietnetwerk dat slimme apparaten (het Internet of Things) in de gaten kan houden. De stadgenoten van Meatable mogen in Las Vegas hun kweekvlees laten zien. De Hydraloop uit Leeuwarden zuivert water dat door het doucheputje gaat of uit de wasmachine komt, zodat het meteen weer gebruikt kan worden. Een huishouden kan zijn waterverbruik daarmee bijna halveren, zegt het bedrijf.

Het Nijmeegse MindAffect heeft een programma gemaakt voor mensen met ALS, een dodelijke zieke van de zenuwcellen die spieren aansturen. Zij kunnen met het programma hun hersensignalen gebruiken om te communiceren, wanneer mond en handen daar niet meer toe in staat zijn. Watermelon uit Utrecht toont in Las Vegas zijn chatbots, speciale programmaatjes die bedrijven kunnen gebruiken om volautomatisch antwoord te geven op vragen van klanten.

CES, voluit de Consumer Electronics Show, wordt van 7 tot en met 10 januari gehouden op meerdere plekken in Las Vegas. Het evenement trekt jaarlijks bijna 200.000 bezoekers.