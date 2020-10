Nederland stuurt 105 beademingsapparaten naar Tsjechië, waar de ziekenhuizen kampen met een grote toevloed van coronapatiënten. Oostenrijk stelt er vijftien ter beschikking. Met de dertig apparaten die de EU eerder deze week al stuurde uit de strategische medische voorraad is volledig aan de Tsjechische vraag voldaan, meldt de Europese Commissie zaterdag. Die draait op voor de kosten.

Tsjechië werd relatief beperkt getroffen door de eerste golf van het virus in het voorjaar, maar krijgt nu de volle laag. Coronapatiënten worden door buurlanden opgenomen of verpleegd in veldhospitalen, maar ook aan personeel en apparatuur is een tekort.

De regering in Praag vroeg daarom de EU om hulp. Het is voor het eerst dat de EU-reserve van beademingsmachines is aangesproken.

Oostenrijk heeft er nog dertig extra aangeboden. EU-commissaris Janez Lenarčič (Crisismanagement) dankt Nederland en Oostenrijk voor hun steun. „We moeten dit virus samen blijven bestrijden.”

Tsjechië passeerde zaterdag voor het eerst de grens van 15.000 nieuwe besmettingen per dag. In het land van ruim 10 miljoen inwoners zijn 1971 mensen overleden aan Covid-19.

De NAVO liet weten zestig beademingsapparaten naar Tsjechië te sturen uit de voorraad die de militaire alliantie heeft aangelegd. De apparaten voor ernstig zieke patiënten komen onder meer uit Hongarije en de Verenigde Staten.

De NAVO-lidstaten Albanië, Montenegro en Noord-Macedonië ontvangen deze en volgende maand ook „dozijnen” beademingsapparaten en andere medische spullen van het bondgenootschap. De eerste zestig apparaten werden donderdag bezorgd bij het ministerie van Volksgezondheid in Albanië .