Nederland steekt meer geld in ruimtevaart

Nederland investeert de komende jaren meer geld in de Europese ruimtevaart. De bijdrage wordt verhoogd naar in totaal 283,5 miljoen euro. Dat is 30 procent meer dan in de afgelopen jaren. Dat is aangekondigd op een congres van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA in het Spaanse Sevilla. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) was daar voor Nederland bij aanwezig.

De overheid steekt daarnaast ook nog iets meer dan 100 miljoen euro in de Nederlandse ruimtevaart. Dat geld gaat bijvoorbeeld naar de renovatie van ruimtevaartlab ESTEC in Noordwijk. Daar moet een 'space campus' komen. ESTEC is het kloppende hart van de Europese ruimtevaart. Er werken meer dan 2500 hoogopgeleide mensen uit heel Europa. Die ontwikkelen satellieten en technologieën en voeren wetenschappelijk onderzoek uit. Elke Europese satelliet die de ruimte in gaat, kan pas vertrekken als hij in Noordwijk is goedgekeurd.