Nederland steeds vaker productieplaats voor crystal meth

Mexicaanse drugskartels hebben Nederland gevonden als productieplaats voor de verslavende harddrug crystal meth. Dat stelt politiecommissaris Max Daniel, al jaren portefeuillehouder drugsbestrijding van de Nationale Politie, maandag in De Telegraaf.

„Alles is hier aanwezig”, zegt Daniel tegen de krant. „Een goede infrastructuur voor drugssmokkel, plaatselijke pillenboeren die welwillend samenwerken als ze meer geld kunnen verdienen, een mild strafklimaat en een gunstige ligging ten opzichte van Europese groeimarkten als Engeland, Zuid-Duitsland en Tsjechië.”

De politie ziet een een stijging in het aantal meth-labs, die geregeld worden ontmanteld. Volgens politiecommissaris Andy Kraag is „opperste alertheid” daarom geboden. „Crystal meth is vernietigend. We willen geen mensonterende taferelen van zombies op straat in Nederland, zoals in de jaren 70 en 80 met heroïne. Als je ziet hoe ze in Australië, Mexico en de VS worstelen met de gevolgen van het gebruik van crystal meth, dan geldt voor ons nu opperste alertheid.”

De politie vermoedt ook dat Nederlandse drugsproducenten overstappen van xtc naar meth. Die laatstgenoemde drug levert meer geld op in het buitenland en daarnaast zijn alle recepten, die vaak van de Mexicanen komen, aanwezig. Het stoppen van de opmars van meth heeft „absolute prioriteit”, aldus de Nederlandse politie. „Iedere meth-producent kan rekenen op onze volle aandacht.”