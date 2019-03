Nederland sprak met Rusland over MH17

De Nederlandse regering heeft samen met Australië eerder deze maand een gesprek gevoerd met Rusland over de aansprakelijkheid van dat land voor de ramp met vlucht MH17. Dat meldt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Blok wil geen mededelingen doen over de inhoud van de bijeenkomst tussen de drie landen, die recentelijk is gehouden, „om de vertrouwelijkheid van het proces te waarborgen”.

Nederland en Australië stelden in mei 2018 Rusland aansprakelijk voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17 boven Oekraïne op 17 juli 2014. Hierbij kwamen alle 298 inzittenden om, onder wie 196 Nederlanders.