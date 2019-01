Nederland schort overlevering Polen weer op

Elf verzoeken tot overlevering van verdachten aan Polen worden voorlopig aangehouden omdat er zorgen zijn over de onafhankelijkheid van de Poolse rechtspraak. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) in Amsterdam vrijdag besloten. De IRK vreest voor een eerlijk proces van de verdachten.

„Er is meer informatie nodig om de verzoeken te kunnen beoordelen”, aldus de IRK. „Die moeten duidelijkheid geven over de onafhankelijkheid van de rechterlijke instanties die de strafzaken tegen de verdachten zullen gaan behandelen.” Waarschijnlijk wordt de behandeling van de verzoeken over twee maanden hervat.

Eind vorig jaar werd ook al de overlevering van een Poolse man tijdelijk opgeschort omdat de rechtbank nog vragen had over het functioneren van de rechterlijke macht in het land. De man werd een maand later alsnog overgeleverd.