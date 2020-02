Nederland reikt eerste brexitpassen uit aan Britten

De Britse Michelle Colman en haar zonen Tristan en Ethan hebben donderdag in Den Haag het eerste brexitpasje gekregen. Nederland is een van de eerste EU-lidstaten dat begint met het uitreiken van de verblijfsdocumenten aan Britten. Colman en haar kinderen kregen het document van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), die het nieuws bekendmaakte. In totaal krijgen circa 45.000 Britten in Nederland zo’n pasje.

Groot-Brittannië is inmiddels uit de Europese Unie gestapt. Tot 31 december geldt een overgangsperiode, waarin de EU en de Britten afspraken maken. Iedere Brit die in een EU-lidstaat verblijft moet voor het verstrijken van die deadline zo’n brexitpasje krijgen.

Omdat de 45.000 Britten in Nederland niet in een keer geholpen kunnen worden, verstrekt het IND tot 31 december elke week duizend uitnodigingsbrieven. Op die manier komt iedereen aan bod voordat de overgangsperiode eindigt.

„Het belangrijkste is dat Britten in Nederland niet bang hoeven te zijn voor hun verblijfsrecht”, zegt Aly van Berckel, hoofddirecteur van de IND. „Ook na de brexit kunnen zij hier blijven wonen, werken en studeren.”