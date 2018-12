Nederland raakt 1 januari 25 gemeenten kwijt

Nederland telt vanaf 1 januari 2019 nog 355 gemeenten. Dat zijn er 25 minder dan een jaar eerder. Deze daling is de grootste sinds 2001 en is het gevolg van twaalf gemeentelijke herindelingen, meldt het CBS.

Bij de samensmelting waren 37 gemeenten en ruim 900.000 mensen betrokken. Vooral kleine gemeenten verdwijnen steeds meer en gaan op in grotere. Door herindelingen daalt het aantal gemeenten met minder dan 25.000 inwoners tot 36 procent in 2019. In 1999 was dat nog 69 procent.

Bij de herindelingen die per 1 januari worden doorgevoerd, veranderen ook enkele provinciegrenzen. Zo gaan de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik samen in de gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente gaat onder de provincie Utrecht vallen, terwijl Leerdam en Zederik nu nog tot Zuid-Holland behoren. Wijzigingen van provinciegrenzen vonden de laatste 200 jaar pas zes keer eerder plaats, voor het laatst in 2002.

In 2019 verdwijnen door herindelingen de twee gemeenten met de langste namen. Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt opgenomen in de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast wordt de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland onderdeel van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft straks met 25 letters de langste naam.