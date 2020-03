Nederland op plek zes van gelukkigste landen ter wereld

Nederland staat op de zesde plek in de lijst van ‘gelukkige landen’ die de Verenigde Naties jaarlijks opstellen. Daarmee is ons land een plaats gedaald ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit het vrijdag gepubliceerde World Happiness Report. Alleen in Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Denemarken en Finland zijn de mensen gelukkiger.

De onderzoekers keken onder andere naar de jaren die mensen gemiddeld in gezondheid leven, of mensen iemand hebben op wie ze kunnen rekenen en naar de vrijheid om levenskeuzen te maken. Ook vrijgevigheid, vrij zijn van corruptie en het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking tellen mee.

Nederland scoort hoog als het gaat om sociaal vertrouwen en steun. Dat laatste wordt uitgedrukt als het percentage van de bevolking dat het gevoel heeft iemand te hebben om op terug te vallen. Door de situatie rond het coronavirus wordt die sociale steun de komende tijd ‘belangrijker dan ooit’, stelt het onderzoeksrapport.

Behalve een van de gelukkigste, is Nederland volgens de onderzoekers een van de weinige landen in de lijst waar mensen die in de stad wonen minder gelukkig zijn dan mensen die op het platteland leven.