‘Nederland ontkomt niet aan mondkapjesplicht’

Op drukke plekken in Nederland wordt een verplichting ingesteld om mondkapjes te dragen. Dat voorspelt de Belgische viroloog Marc van Ranst in een interview met het AD. „Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie daar niet aan. Tenzij je een complete lockdown wilt.”

Het Nederlandse kabinet liet dinsdagavond weten vooralsnog niet voor een landelijke mondkapjesplicht in de openbare ruimte te kiezen. In België zijn mondkapjes sinds zaterdag verplicht in winkels en drukke openbare ruimtes. In Antwerpen, het centrum van Brugge en toeristische kustplaatsen mag je zonder mond- en gezichtsbedekking de straat niet meer op.

Volgens Van Ranst, hoogleraar virologie aan de KU Leuven en een belangrijke adviseur van de Belgische gezondheidsautoriteiten, is het een kwestie van tijd voordat ook ons land daaraan moet geloven. „Net als in België loopt de coronacurve in Nederland sinds 10 juli weer omhoog. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie ook niet aan een mondkapjesverplichting. De andere maatregelen zijn uitgeput. Tenzij je een complete lockdown wilt, maar die wil natuurlijk niemand.”

Het RIVM en het Outbreak Management Team hebben eerder gesteld dat mondkapjes niks toevoegen aan de belangrijkste coronapreventiemaatregel: 1,5 meter afstand houden. Van Ranst denkt daar anders over. „Een mondkapje beschermt niet degene die het draagt, maar anderen. Het zorgt ervoor dat het aantal druppeltjes dat in de lucht komt vermindert, en daarmee de vorming van het aantal aerosolen die virusdeeltjes bevatten. Met name binnenshuis, op plaatsen waar de ventilatie niet optimaal is, komen als mensen hoesten of luid spreken via die weg virusdeeltjes vrij. Bieden mondkapjes daar 100 procent bescherming tegen? Nee. Mondkapjes elimineren de risico’s niet, maar reduceren ze wel.”