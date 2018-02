Nederland obstakel voor behalen klimaatdoelen

De vijf grootste olie- en gasbedrijven in de wereld maken via 140 brievenbusfirma’s in Nederland gebruik van de investeringsverdragen die ons land met andere landen heeft. Deze bedrijven hebben daardoor de mogelijkheid om enorme bedragen te claimen als een overheid besluit de winning van olie, gas of kolen terug te dringen. Hierdoor dreigen klimaatdoelen niet te worden gehaald.

Milieudefensie en natuurbeschermingsorganisatie Both ENDS stellen dat in een rapport dat donderdag is verschenen. Volgens het rapport claimden multinationals via Nederland in twintig fossiel-gerelateerde zaken al een bedrag van 55 miljard dollar. Na de Verenigde Staten is Nederland het land van waaruit de meeste claims gerelateerd aan fossiele brandstoffen afkomstig zijn. Beide organisaties zeggen dat multinationals via Nederland 780 miljard euro in buitenlandse fossiele-energieprojecten investeren.

Ook Nederlands klimaatbeleid kan gehinderd worden door investeringsbescherming. „Bij de gesprekken over het stoppen met kolen, kunnen energiebedrijven als RWE en Vattenval dreigen met een claim om er een goede deal uit te slepen. Ook als Nederland de Groningse gaskraan dicht wil draaien, hangt de mogelijkheid van een dergelijke claim in de lucht”, aldus het rapport.