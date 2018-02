Nederland neemt bestuur Sint-Eustatius over

Het Nederlandse kabinet neemt het bestuur van Sint-Eustatius voorlopig over. De ingreep komt nadat ‘een commissie van wijzen’ heeft vastgesteld dat burgers en bedrijven zuchten onder „grove taakverwaarlozing” door het eilandbestuur, maakte staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties bekend. Het bestuur op het eiland is boos en verbaasd.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het voorstel van Knops om de eilandraad, vergelijkbaar met de gemeenteraad, te ontbinden. Hij wil waarnemend gezaghebber Julian Woodley en de gedeputeerden van het Bovenwindse eiland afzetten. Een stemming hierover in de Tweede Kamer vindt dinsdag al plaats.

De commissie die zich heeft gebogen over de situatie op Sint-Eustatius vindt dat het gezag op het eiland gekenmerkt wordt door wetteloosheid en financieel wanbeheer. Daarnaast constateert de commissie discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en machtswellust. Geen enkel administratie is op orde en het eiland is in fysieke zin verwaarloosd, luidt het oordeel.

Volgens Knops zal de ingreep zo lang duren als nodig is. Het gaat volgens hem om een „forse ingreep” die volgens hem „wel noodzakelijk” is. Hij wijst erop dat sociale zaken en infrastructuur zo slecht geregeld zijn, dat er armoede heerst en er geen wegen worden aangelegd.

De eilandbestuurders hebben met verbazing en boosheid gereageerd op de beslissing. Volgens gedeputeerde Derrick Simmons maakt Nederland zich schuldig aan ‘bullying’, pesten. Volgens hem maakt Nederland zich schuldig aan de schending van internationale regels. Daarvoor zouden ze naar de Verenigde Naties willen stappen. Gedeputeerde Charles Woodley, verantwoordelijk voor financiën, vindt de ingreep „volkomen onterecht”.