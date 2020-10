Nederland moet zich niet met democratie Sint-Eustatius bemoeien’

„De bevolking van Sint-Eustatius heeft vorige week met de verkiezingen voor een nieuwe Eilandsraad een duidelijk signaal naar Nederland afgegeven. De bevolking wil niet dat Nederland zich bemoeit met de democratie van ons eiland.” Dat zegt Clyde van Putten, voormalig leider van de Progressive Labour Party (PLP) en bij de verkiezingen van 21 oktober op Sint-Eustatius de grootste stemmentrekker van het eiland als lijstduwer van diezelfde partij.

Hij leidde de regering die in 2018 ten val werd gebracht door Nederland vanwege ‘verwaarlozing van het bestuur’. Volgens hem is de verkiezingsuitslag van vorige week een duidelijk signaal van de bevolking dat Nederland zich niet met de democratie moet bemoeien.

De PLP won de verkiezingen onder leiding van Recheline Leerdam. De partij heeft drie van de vijf zetels in de Eilandsraad gekregen. Twee jaar nadat Nederland ingreep in het bestuur van Statia is de voormalige democratische situatie nog niet in ere hersteld . Volgens Nederland moet het eiland daarin worden begeleid. Zo blijft voorlopig de door Nederland benoemde regeringscommissaris Marnix van Rij aan en bepaalt Nederland de begroting.

Van Putten zegt in een interview met de Curaçaose radio zender Z86 met Nederland te willen samenwerken, maar benadrukt tegelijkertijd dat volgens hem het eiland weer haar democratie moet terug krijgen. In 2017 kwam Van Putten in het nieuws toen hij dreigde Nederlandse militairen te doden en op straat te verbranden als ze naar Sint-Eustatius zouden komen. Later bood hij hiervoor zijn excuses aan.