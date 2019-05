Nederland levert hackverdachte uit aan VS

Nederland heeft een verdachte in een grote hackzaak uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De Oekraïner Oleksii Petrovitsj Ivanov (31) zou miljoenen computers over de hele wereld hebben besmet met schadelijke software via besmette advertenties, zogeheten malvertising. Hij zit vast in de staat New Jersey, aldus het Amerikaanse ministerie van Justitie.

Ivanov werd vorig jaar in het geheim al aangeklaagd, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, na zijn uitlevering. Hij werd op 19 oktober vorig jaar opgepakt. Het is niet bekend waar dat gebeurde en wat hij op dat moment in Nederland deed.

Ivanov zou tussen oktober 2013 en mei 2018 actief zijn geweest. Volgens de aanklagers deden de Oekraïner en zijn handlangers zich voor als echte adverteerders en plaatsten ze advertenties die echt leken. Als iemand op zo’n reclame klikte, werd hij of zij doorgeleid naar schadelijke software. De advertenties van Ivanov zouden meer dan 100 miljoen keer zijn bekeken. Zo lanceerde hij op 15 juli 2014 een advertentie die in een paar dagen tijd meer dan 17 miljoen keer werd gezien.

Sommige computers konden na besmetting van afstand worden bestuurd. Ze werden toegevoegd aan een zogeheten botnet, een leger van gekaapte machines die kunnen worden gebruikt voor cyberaanvallen.

Rechercheurs in Nederland en Groot-Brittannië hebben geholpen bij het Amerikaanse onderzoek naar de man.