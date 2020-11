Nederland koploper op gebied van ‘groen inkopen’

Nederland is koploper in West-Europa op het gebied van ‘groen inkopen’. In de afgelopen drie jaar hebben twintig grote bedrijven en twaalf overheidsorganisaties samen voor 300 miljoen euro aan herbruikbare goederen ingekocht. Landen als België, Frankrijk, Portugal en Finland vragen in Nederland om advies over het opzetten van een circulaire economie, aldus Green Deal Circulair Inkopen (GDCI), de organisatie achter het groene inkopen.

Bij het in 2013 opgerichte GDCI zijn bedrijven als ABN AMRO, Landal Greenparks, Rijkswaterstaat en Alliander aangesloten, net als een aantal provincies en gemeenten. Elke deelnemer is verplicht minimaal twee projecten te starten waarbij alleen herbruikbare producten worden ingekocht.

Zo is 81 procent van alle materialen uit het gesloopte hoofdkantoor van netbeheerder Alliander opnieuw gebruikt in het nieuwe pand. Wageningen heeft een fietsbrug van geopolymeerbeton (een soort plastic) laten bouwen. Die gemeente bedacht ook dat opbergkastjes voor de ambtenaren geen achterkant nodig hebben, omdat ze toch tegen een muur zijn geplaatst. Andere succesvolle projecten waren volgens GDCI het plaatsen van bamboe verkeersborden en de inkoop van geheel herbruikbare bedrijfskleding.

Als groen inkopen de standaard zou worden in Nederland, zou daar volgens GDCI jaarlijks 7 miljard euro mee te verdienen zijn, terwijl het ruim 50.000 arbeidsplaatsen zou opleveren.