Nederland koploper gratis wetenschapsartikelen

Nederland loopt voorop in Europa met het gratis beschikbaar stellen van wetenschappelijke artikelen, blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Van alle Nederlandse wetenschapsartikelen uit 2016 is 44 procent vrij toegankelijk. In België is dit 36 procent, in Duitsland 33 procent en in Frankrijk 30 procent.

Vanaf 2020 mogen wetenschappelijke onderzoeken die met belastinggeld zijn gefinancierd, niet meer gepubliceerd worden in vaktijdschriften waarvoor abonnementsgeld moet worden betaald. Ze moeten voor iedereen gratis toegankelijk zijn op websites.

In heel Europa voeren universiteiten moeizame onderhandelingen met uitgevers hierover. Volgens het instituut is het is nog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de maatregel voor de hoogte en verdeling van de kosten.