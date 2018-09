Nederland in kopgroep van online kopen

Vier op de vijf Nederlanders kochten vorig jaar weleens iets online. Daarmee zit Nederland in de kopgroep van Europa. Alleen in het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Denemarken en Luxemburg hebben mensen nog net iets vaker spulletjes gekocht bij webshops. Na Nederland volgt een klein gat naar Duitsland en Finland. In Bulgarije en Roemenië is online winkelen het minst populair.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is online winkelen sterk toegenomen in heel Europa. In 2007 deed een op de drie Europeanen dat, in 2017 was het meer dan de helft.

Nederlanders en andere Europeanen kopen vooral kleren online. In vergelijking met andere landen bestellen Nederlanders ook vaak hun boodschappen op internet.