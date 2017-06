Nederland in de greep van hitte en droogte

Het aanhoudend warme en droge weer heeft Nederland in zijn greep. De brandweer is extra alert op natuurbranden, militairen passen hun oefeningen aan in verband met brandgevaar en de NS adviseren treinreizigers voldoende water mee te nemen.

In Noord-Brabant en Zeeland is sinds woensdagmiddag code rood van kracht, wat betekent dat er een groot risico is op natuurbranden. Het komt niet vaak voor dat deze waarschuwing wordt gegeven. Bij code rood zijn open vuur, barbecueën, fakkels en dergelijke niet toegestaan, mede omdat het vuur zich onvoorspelbaar kan uitbreiden. Roken wordt afgeraden.

De actuele codes, te vinden op natuurbrandrisico.nl, zijn vooral bedoeld voor de brandweer zelf. Bij code oranje of rood is de brandweer zeer waakzaam. Bij alarm rukt de dienst standaard met groot materieel en extra mankracht uit. Wie ergens brand signaleert, wordt geadviseerd 1-1-2 te bellen en daarna meteen het gebied te verlaten.

Militairen mogen in het zuiden van het land niet meer oefenen met middelen die brand kunnen veroorzaken. „Het betekent dat het verboden is te oefenen met alles wat ploft, knalt of op een andere manier brandgevaar oplevert”, meldde Defensie gisteren. De strijdkrachten hebben manschappen en materieel klaar staan om te helpen bij het blussen van natuurbranden. Zo kunnen er blushelikopters worden ingezet.

Ook treinreizigers kunnen last hebben van de hitte. De Nederlandse Spoorwegen adviseerden mensen die donderdag met de trein reisden vooral genoeg water mee te nemen. De hoge temperaturen vergroten de kans op ellende onderweg; spoorstaven kunnen kromtrekken en de elektronica in treinen is niet altijd opgewassen tegen de hitte.

Uit voorzorg hadden NS en spoorbeheerder ProRail al diverse maatregelen genomen. Zo werden treinen op voorhand gekoeld en stonden er extra ploegen klaar die tijdens storingen ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld om in het uiterste geval passagiers uit gestrande treinen te evacueren.

Vrijdag is het naar verwachting minder warm. De KNMI heeft het over temperaturen tussen de 20 en de 28 graden.