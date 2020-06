Nederland houdt vast aan eisen voor steun aan Caribische eilanden

Het kabinet houdt vast aan de gestelde voorwaarden voor financiële steun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat zei premier Mark Rutte maandag. Een groep prominente Nederlanders riep de regering zondag op coulanter te zijn.

Nederland eist in ruil voor de steun van de eilanden een aantal economische hervormingen. De regeringen van de eilanden moeten van Den Haag onder meer snijden in de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.

Volgens Rutte is Nederland al coulant. „We helpen de eilanden al, en we gaan door met helpen.” In ruil daarvoor wil Nederland wel een „aantal hervormingen die noodzakelijk zijn om de eilanden op lange termijn economisch gezond te maken. Dat zijn geen bezuinigingen, maar hervormingen.”

Op de eilanden werd vorige week geprotesteerd tegen de Nederlandse voorwaarden. Op Curaçao liepen de demonstraties uit de hand en volgden er twee dagen van vernielingen en brandstichtingen.