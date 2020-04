Nederland heeft met vondst slang op Sint-Eustatius nieuwe soort

Op Sint-Eustatius in het Caribisch gebied is een zeldzame slangensoort gevonden. Het gaat om de Antillotyphlops geotomus, oftewel de ‘leeward blindsnake’. Het is een zeer kleine blinde slang met het uiterlijk van een regenworm.

Nieuw is de soort niet, meldt RAVON, de organisatie die zich richt op de studie van onder meer reptielen. Toch is het een bijzondere vondst, omdat het Koninkrijk der Nederlanden er een nieuw inheems gewerveld dier bij heeft. Een Nederlandse naam heeft het dier nog niet, maar daar willen de onderzoekers mogelijk in de toekomst over nadenken.

De ‘leeward blindsnake’ was eerder alleen gezien op vier Brits-Caribische eilanden: Antigua, Barbuda, Saint Kitts en Nevis. Voor Sint-Eustatius is er na de ‘red bellied racer’ een tweede bijzondere inheemse soort bij gekomen. Op donderdag 16 april verschijnt het artikel over het onderzoek in Caribbean Herpetology.

„Door het omdraaien van een steen, uit biologische nieuwsgierigheid, hebben we in 2017 de eerste twee exemplaren gevonden”, zegt Tim van Wagensveld, onderzoeker bij RAVON. „Ze bleken erg schuw en ontsnapten ons al gauw.” Na een langdurige zoektocht van anderhalf jaar werd in 2018 de derde slang gevonden.

Het blinde wormslangetje leeft volgens de organisatie voornamelijk ondergronds en in bladafval, onder stenen of rottend hout. Hoewel de dieren lastig te vinden zijn, denken de onderzoekers dat het niet goed gaat met de soort, mede doordat zijn leefgebied achteruit gaat.