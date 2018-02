„Nederland heeft dringend taalbeleid nodig”

Nederland is een meertalige samenleving geworden en heeft daarom dringend behoefte aan een taalbeleid. Dat stelt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Er zijn in Nederland 2,5 miljoen mensen die met een andere taal naast het Nederlands zijn opgegroeid, en dat aantal wordt volgens het instituut alleen maar groter. Om de sociale cohesie te bevorderen en om de communicatie tussen de overheid en de burger te verbeteren is het nodig dat het leren van de Nederlandse taal laagdrempelig is. Niet alleen voor vluchtelingen en immigranten, maar ook voor expats en internationale studenten.

De KNAW pleit er daarom voor om het Nederlands toegankelijker te maken zodat alle inwoners in elk geval op een basisniveau de taal kunnen lezen en schrijven, spreken en verstaan.

Daarnaast pleit het instituut ervoor meer gebruik te maken van het enorme reservoir aan landgenoten dat bijvoorbeeld Duits, Mandarijn, of Arabisch spreekt.