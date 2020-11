‘Nederland grootste importeur van fout Argentijns paardenvlees’

Nederland importeert veel ‘fout’ paardenvlees uit Argentinië, waar paarden in slachthuizen onder extreem dieronvriendelijke omstandigheden worden geslacht. Dat stelt Stichting Dier&Recht na onderzoek.

Volgens de dierenrechtenorganisatie worden er in Argentijnse slachthuizen structureel gestolen, gewonde en verwaarloosde paarden geslacht onder gruwelijke omstandigheden. „Het gaat om ernstig kreupele, gewonde paarden, hoogdrachtige merries, zieke en uitgemergelde dieren. Paarden die niet zelfstandig kunnen staan, worden in vrachtwagens gesleept en ‘s nacht bij de slachthuizen gedumpt”, aldus de organisatie.

Daarbij sterven veel dieren nog voor de slacht. „Paardenkadavers liggen hoog opgestapeld naast de levende dieren. De slachthuizen frauderen op grote schaal met de herkomst van dieren”, stelt Dier&Recht.

Het paardenvlees van de Argentijnse slachthuizen wordt volop geïmporteerd door Europa. Nederland is volgens de dierenorganisatie zelfs de grootste importeur. Paardenvlees wordt veel verwerkt in snacks. „Groothandels en producenten van vleessnacks zijn niet transparant over de herkomst van dit paardenvlees, dat veelal van buiten Europa komt”, aldus Dier&Recht.

De organisatie wil dat de import van het ‘foute vlees’ per direct stopt.