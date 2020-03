Nederland geeft heldenkris terug aan Indonesië

Indonesië krijgt een kris, een oude Javaanse dolk, terug uit de collectie van Museum Volkenkunde in Leiden. Het is vastgesteld dat hij van prins Diponegoro (1785 - 1855) was, die als leider van het verzet tegen het Nederlandse bestuur tijdens de Java-oorlog in 1830 gevangen werd genomen. Prins Diponegoro is een nationale held in Indonesië.

„Ik ben blij dat grondig onderzoek, onderschreven door Nederlandse en Indonesische experts, duidelijk heeft gemaakt dat dit de kris is waar zo lang naar is gezocht. Nu gaat deze kris weer terug naar het land waar hij thuishoort: Indonesië”, aldus cultuurminister Ingrid van Engelshoven.

De kris werd in 1831 door kolonel Cleerens geschonken aan koning Willem I en daarna ondergebracht in het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden.