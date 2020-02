‘Nederland geeft goede voorbeeld met teruggave kroon’

Nederland geeft „het goede voorbeeld” door een gestolen religieuze kroon terug te geven aan Ethiopië. Dat zei premier Abiy Ahmed donderdag toen hem de schat werd overhandigd.

De kroon uit 1780-1790 lag meer dan twee decennia verborgen in het Rotterdamse appartement van Sirak Asfaw, een voormalige Ethiopische asielzoeker. Ook hij kreeg veel lof toegezwaaid van Abiy. Hij omschreef Asfaw al een „zorgvuldige schatbewaarder”.

„Ik heb er geen woorden voor. Dit was het mooiste moment in mijn leven”, zei Asfaw na afloop van de korte ceremonie. „Mijn taak is nu volbracht.”

„Het is ontzettend belangrijk dat het cultureel erfgoed terug is op de plaats van origine. Dat gebeurt nog veel te weinig”, zei minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Zij brengt een eendaags bezoek aan Ethiopië en had de kroon in het regeringsvliegtuig meegenomen.

De koperen kroon is „ontzettend belangrijk” voor Ethiopië, aldus de bewindsvrouw. Het was volgens Abiy Ahmed „een fantastisch besluit” van Nederland en Asfaw om de kunstschat terug te geven.

De kroon was voor het laatst in 1993 gezien. Er staat onder meer een verwijzing op naar keizer Fasilides. Die kwam in 1632 aan het bewind. Er zijn nog ongeveer twintig van dergelijke kronen over.

Asfaw vond de kroon toevallig in 1998 in de tas van een bezoeker uit Ethiopië. Hij dacht dat de kroon gestolen was, maar wilde hem niet teruggeven aan het toenmalige bewind in Ethiopië. Hij vreesde dat de machthebbers mogelijk betrokken waren bij de verdwijning van de kroon.

Hij heeft met spanning op dit moment gewacht. „Het Ethiopisch volk is eigenaar van de kroon”, verklaart Asfaw. „Ik zou een Rembrandt ook hebben teruggegeven aan Nederland.”

De kroon wordt voorlopig tentoongesteld in het Nationaal Museum van Addis Abeba.