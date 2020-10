Nederland faciliteert onbedoeld grootschalige drugstransporten, stelt het programma Nieuwsuur op basis van eigen onderzoek. Smokkelaars doen zich voor als plezierzeilers die onder Nederlandse vlag varen door misbruik te maken van het Internationaal Certificaat voor Pleziervaartuigen, kortweg ICP. Dat geldt als een registratiebewijs voor plezierjachten.

Volgens Nieuwsuur maken internationale drugsbendes misbruik van dit Nederlands certificaat, dat wordt verstrekt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Autoriteiten in Zuid-Europa slaan alarm over het gebruik van deze documenten, die verkrijgbaar zijn voor slechts enkele tientjes. De controle op de aanvragen ervan is beperkt. De Europese anti-drugseenheid MAOC, die zich toelegt op drugssmokkel over zee, zegt dat het politiewerk eenvoudiger zou worden „als het registreren van een boot zo moeilijk mogelijk wordt gemaakt”.

Spaanse autoriteiten namen volgens Nieuwsuur in september 35 ton hasj in beslag op diverse zeiljachten, waarbij zeker twee van de vijf schepen met een Nederlands ICP-registratie voeren.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat weten de afgifte van de ICP-bewijzen dit jaar nog aan te scherpen. Eerder gaf de politie al aan dat er misbruik werd gemaakt van ICP. Volgens een woordvoerder is het ministerie hier al sinds mei mee bezig. Er wordt onder meer overwogen het ICP niet meer aan niet-Nederlanders te verstrekken.

De ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie, HISWA-RECRON, roept in een reactie op vaart te maken met de invoering van een eenvoudig en betaalbaar landelijk identificatie- en registratiesysteem voor pleziervaartuigen. Volgens de organisatie maakt de reportage van Nieuwsuur „wederom duidelijk dat de registratie van boot, eigenaar en vlagvoering op vele punten zo lek is als een mandje”.