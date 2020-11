Nederland en Vlaanderen gaan op zorggebied nauwer samenwerken

Nederland en Vlaanderen gaan nauwer samenwerken op het gebied van zorg. Dat is besloten tijdens de vijfde Vlaams-Nederlandse Top tussen premiers Jan Jambon en Mark Rutte. Vanwege de coronacrisis was de bijeenkomst digitaal.

„De coronapandemie kent geen grenzen en de uitdagingen waarmee we beide geconfronteerd worden nopen Vlaanderen en Nederland tot het versterken van de uitwisseling van geleerde lessen in de zorg”, aldus de gezamenlijke verklaring na afloop.

Verder is er gesproken over versterking van de economische bedrijvigheid en de aanpak van grensoverschrijdende problemen waardoor bijvoorbeeld het zakendoen wordt belemmerd. Op milieugebied is onder meer afgesproken om de komende twee jaar samen te gaan werken op het stikstofbeleid.

Er komt ook een Canon van Vlaanderen. Nederland en Vlaanderen gaan daarover kennis uitwisselen. In de Canon van Nederland staan vijftig vensters die samen de geschiedenis van Nederland vertellen.

De topontmoetingen vinden sinds 2011 plaats en zijn bedoeld om de banden en samenwerking te verdiepen. Aan de ontmoetingen nemen ook andere leden van beide kabinetten deel. Het was de vijfde keer dat de top plaatsvond. De laatste keer was in Middelburg in 2018.