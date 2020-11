Nederland en Suriname gaan op veel fronten samenwerken

Het tweedaagse overleg tussen Nederlandse en Surinaamse ambtenaren in Paramaribo heeft geleid tot een lange lijst van concrete samenwerkingsgebieden. Ondersteuning bij de aanpak van witwassen en corruptie, samenwerking om de voedselproductie in Suriname te verhogen en hulp bij het opzetten van een kunstmuseum zijn daarvan enkele voorbeelden. Dat staat in een gezamenlijke verklaring die is opgesteld.

Volgens de Nederlandse topambtenaar Thijs van der Plas hebben Nederland en Suriname de afgelopen dagen belangrijke stappen gezet naar het herstel van de onderlinge relatie. Van der Plas is heel blij met de resultaten van de ambtelijke bijeenkomst die ondanks het coronavirus toch door kon gaan, zo zei hij .

Een van de belangrijkste onderwerpen is de vraag hoe de 17 miljoen euro besteed zal worden die Suriname nog tegoed heeft van Nederland. De wensen van Suriname tellen hierbij het zwaarst, zo zei Van der Plas. Dit geld is een restant van de 1,6 miljard euro aan zogenoemde verdragsmiddelen die Suriname kreeg toen het onafhankelijk werd in 1975. De besteding van dit geld werd in 2012 gestopt nadat Suriname de omstreden Amnestiewet had aangenomen. Deze wet zorgde ervoor dat de verdachten van de Decembermoorden in 1982 gevrijwaard werden van strafrechtelijke vervolging.

De Surinaamse minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken zei dat de gesprekken op gelijkwaardig niveau zijn gevoerd. „Het is een goed begin van een proces van meer volwassenheid in onze relatie. Het is geen ontwikkelingssamenwerking meer, maar samenwerking tussen twee onafhankelijke staten op basis van de verbondenheid die er is’”, aldus Ramdin.

Het was meer dan tien jaar geleden dat er zo’n intensief overleg plaatsvond tussen Nederland en Suriname. Het is daarmee de eerste concrete invulling van de herstelde relatie tussen Nederland en Suriname, nadat Chan Santokhi in mei het presidentschap overnam van Desi Bouterse.

Het presidentschap van Bouterse, die in Nederland is veroordeeld voor de handel in cocaïne, stond de relatie tussen Nederland en Suriname de afgelopen tien jaar in de weg.