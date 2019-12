Nederland duikelt op ranglijst van vrouwenemancipatie

De kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland wordt groter. Nederland is hierdoor flink gezakt op een toonaangevende lijst met betrekking tot de emancipatie van vrouwen van het World Economic Forum (WEF). De politieke invloed van vrouwen blijft nog steeds achter, terwijl de groei wat betreft carrièrekansen van vrouwen op de arbeidsmarkt stagneert.

Nederland staat nu op de 38e plaats op de Global Gender Gap Index. Dat is 11 plaatsen lager dan in 2018. Landen als Nicaragua en Rwanda staan ver boven Nederland. Koploper in de lijst is IJsland. Ook Cuba en Uruguay zijn Nederland inmiddels voorbij. De onderzoekers hebben gekeken naar gelijkheid, niet naar ontwikkelingsniveau of welvaart. Zo moeten vrouwen in Rwanda werken om hun gezin te kunnen onderhouden.

Van de 153 landen hebben 101 landen dit jaar en vorig jaar een aanzienlijke progressie laten zien in het verkleinen van de kloof tussen mannen en vrouwen. Nederland behoort echter tot de landen waarin de kloof juist niet is afgenomen. Volgens de studie is hier 73,6 procent van de ongelijkheidskloof gedicht, terwijl dit vorig jaar nog 74,7 procent was.

Wat meespeelt is dat Nederland nog nooit een vrouwelijke premier heeft gehad. Verder hebben vrouwen overwegend nog een parttimebaan en blijft hun aandeel in leidinggevende functies sterk achter. Tevens besteden vrouwen hier twee keer zoveel tijd aan zorgtaken en onbetaald werk als mannen. Wat betreft onderwijs, gezondheidszorg en levensverwachting doet ons land het wel goed.

Professor Henk Volberda van de Universiteit van Amsterdam, die betrokken is bij het onderzoek, stelt dat het emancipatiebeleid de afgelopen jaren niet erg effectief is geweest. „We hebben in Nederland inmiddels goed gekwalificeerde en uitstekend opgeleide vrouwen. We moeten er alles aan doen dat zij nu ook beter doorstromen naar leidinggevende managementposities en politieke functies.”

In politiek Den Haag wordt inmiddels gewerkt aan een vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. Volberda denkt ook dat Nederland een voorbeeld kan nemen aan de Scandinavische landen. „Zij lopen duidelijk voorop als het gaat om voorzieningen voor ouders om werk en gezin te combineren, kinderopvang en zwangerschapsverlof.”

Wereldwijd is 68,6 procent van de kloof tussen mannen en vrouwen gedicht. Volgens het WEF duurt het nog minstens zo’n honderd jaar voordat de achterstand van vrouwen is opgeheven.