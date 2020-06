Nederland deelnemer aan EU-proef met corona-apps

Nederland doet met Duitsland, Ierland en Polen mee aan een proef met „grensoverschrijdende” corona-apps die (de geanonimiseerde) contacten vastleggen die een coronapatiënt recent heeft gehad. Die personen kunnen dan gewaarschuwd worden dat ze mogelijk besmet zijn, zodat de verspreiding van het coronavirus verder kan worden tegengegaan.

Bij het opsporingssysteem worden de gegevens van individuen versleuteld en geanonimiseerd, zonder centrale opslag. Ook zijn de EU-lidstaten het eens geworden over een aantal andere technische specificaties voor de corona-apps zodat die de veilige uitwisseling van gegevens met een ander land garanderen.

„Nu het toeristenseizoen nadert is het belangrijk ervoor te zorgen dat EU-burgers hun nationale app ook in een andere lidstaat kunnen gebruiken”, aldus EU-commissaris Thierry Breton (Interne Markt). In veel EU-landen worden of zijn steeds meer beperkende coronamaatregelen versoepeld en dan kunnen de apps een cruciale rol spelen om het spoor van besmettingen te kunnen volgen. Zes lidstaten hebben inmiddels een app in gebruik, elf andere landen komen er in de zomer mee, aldus de commissie.

„Ik roep de Europeanen op om die apps te gebruiken”, aldus EU-commissaris voor Volksgezondheid Stella Kyriakides. „Ze zijn alleen effectief als ze op grote schaal worden gebruikt en de technologieën op elkaar afgestemd zijn. Dataveiligheid, fundamentele rechten en privacybescherming in deze apps moeten onafdwingbaar zijn.”