Nederland condoleert Iran na bloedbad

De Nederlandse ambassadeur in Iran heeft condoleances overgebracht na de bloedige aanslag zaterdag in het Iraanse Ahvaz. De blijk van medeleven komt na Iraanse kritiek op Nederland.

Iran riep na het bloedbad de vertegenwoordigers van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje. Iran verwijt deze landen dat ze onderdak verlenen aan leden van een ‘terreurorganisatie’, berichten Iraanse staatsmedia.

„Het is niet acceptabel dat deze groepen niet gekwalificeerd worden door de Europese Unie als terroristische organisaties, omdat ze geen terroristische aanslag hebben uitgevoerd in Europa”, citeerde staatspersbureau IRNA de woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de aanval in Ahvaz kwamen zeker 25 mensen om het leven.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondag dat er een gesprek heeft plaatsgevonden. Tijdens dat onderhoud is de Iraanse lezing aangehoord en zijn condoleances overgebracht voor de aanslag, aldus het ministerie.

Regeringspartij VVD heeft er grote moeite mee dat Iran meteen in het openbaar met de vingers is gaan wijzen. „Dat is geen positieve bijdrage. Eerst is een grondig onderzoek nodig”, benadrukt VVD-Tweede Kamerlid Sven Koopmans.

Geen enkel land mag voedingsbodem of veilige haven voor terrorisme zijn, stelt hij in een Tweet. „Juist daarom moeten zaken grondig uitgezocht. Veiligheid vereist ook zorgvuldigheid.” Hij wil van het kabinet weten wat de mogelijke gevolgen van de Iraanse houding kunnen zijn, ook omdat er in Nederland veel Iraniërs leven.