Nederland centraal op Franse boekenbeurs

Vlaanderen en Nederland zijn van 28 november tot en met 3 december ‘focusland’ op de Salon du Livre et de la Presse Jeunesse in Montreuil, een grote kinderboekenbeurs in Frankrijk.

Vlaamse en Nederlandse schrijvers zullen op de beurs aanwezig zijn. Tijdens of kort voor de beurs verschijnen er nieuwe Franse vertalingen van boeken van Anna Woltz, Jan Paul Schutten en Floor Rieder, Mark Janssen, Leo Timmers, Bart Moeyaert en Gerda Dendooven.

De zesdaagse Salon du Livre et de la Presse Jeunesse in Montreuil is voor het onderwijs, het boekenvak en voor het algemene publiek. Vorig jaar trok het evenement ruim 175.000 bezoekers.