Nederland bouwt meetinstrument NASA-satelliet

Nederland gaat een hightech-meetinstrument voor een satelliet van ruimtevaartorganisatie NASA bouwen. Daarmee wordt fijnstof in de lucht, zoals roetdeeltjes, as en woestijnstof, onderzocht. Over de samenstelling van de atmosfeer boven de oceaan is nu nog weinig bekend.

De satelliet, genaamd PACE, wordt naar verwachting in 2022 gelanceerd, maakte ruimtevaartorganisatie Netherlands Space Office (NSO) bekend. Het Nederlandse apparaat, de SPEXone, moet meer duidelijkheid geven over de samenstelling en het effect van fijnstof op klimaatveranderingen. Dat gebeurt met metingen van weerkaatst zonlicht.

„SPEXone weegt minder dan 10 kilogram en brengt aerosolen in de atmosfeer nauwkeuriger dan ooit in kaart. Elke 30 dagen opnieuw produceert het instrument een kaart van de gehele aardatmosfeer”, aldus NSO.

De PACE-satelliet (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) moet onder meer informatie gaan opleveren, waaruit afgeleid kan worden hoe ‘gezond’ de oceanen zijn. „De satelliet meet ook de lucht boven het water. En in dat onderzoek gaat Nederland een cruciale rol spelen”, stelt de organisatie.

Voor de ontwikkeling van het Nederlandse apparaat krijgt NSO 7 miljoen euro van wetenschapsminister Ingrid van Engelshoven.