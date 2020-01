Nederland blijft achter met namen nieuwe Europarlementariërs

Nederland blijft achter met het doorgeven van de namen van de drie extra Europarlementariërs waar het na de brexit recht op heeft. Ook Spanje en Estland hebben dat nog niet gedaan, maar de andere elf landen die vanaf 1 februari extra parlementariërs mogen leveren wel, meldt een woordvoerder van het parlement.

Er is geen officiële deadline. Nederland is volgens de zegsvrouw een van de weinige landen waar de procedure pas van start gaat als het Britse vertrek een feit is. De Kiesraad maakt volgende week bekend wie er in aanmerking komen. Deze kandidaten krijgen dan nog tien dagen bedenktijd. Wie direct ja zegt, kan snel aan de slag. De eerstvolgende zitting begint op 10 februari in Straatsburg.

Dat Nederland er drie zetels bij krijgt bovenop de huidige 26 is al lang bekend. Op grond van de verkiezingsuitslag van afgelopen mei kan ook worden opgemaakt wie die plaatsen kunnen innemen.

Voor de vijfde zetel van de VVD staat Bart Groothuis in de startblokken. De PVV komt met Marcel de Graaff weer terug in het parlement. De derde extra plek zou naar Forum voor Democratie gaan, maar het lijkt erop dat senator Dorien Rookmaker, die Forum in de zomer verliet en zich aansloot bij de partij GO, die plaats gaat innemen. Forum-leider Thierry Baudet had aanspraak kunnen maken op de zetel, maar hij heeft laten weten dat hij daarvan afziet. Volgens hem is sprake van zetelroof. „Maar goed, het zijn de regels”, zei hij donderdag.

Het aantal leden van het Europees Parlement gaat terug van 751 naar 705. Van de 73 Britse zetels die vanaf 1 februari leeg zijn, worden er 27 ingevuld door Europarlementariërs uit 14 lidstaten die nu zijn ondervertegenwoordigd. Zo krijgt Italië er net als Nederland drie zetels bij, Frankrijk en Spanje vijf en Estland één. De resterende 46 zetels blijven in reserve, bijvoorbeeld voor eventuele nieuwe lidstaten.