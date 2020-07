Nederland ‘blij dat onderhandelen kan beginnen’ op EU-top

Met het nieuwe voorstel voor de EU-begroting en het coronaherstelfonds is de frontale botsing die vrijdag dreigde voor even afgewend, zegt een Nederlandse diplomaat. Nederland is „blij” dat „het uitwisselen van standpunten nu kan plaatsmaken voor onderhandelen”, zegt deze ingewijde. „Of dat ons ergens brengt, moeten de komende uren uitwijzen.”

Vrijdagavond gingen de regeringsleiders geërgerd uit elkaar. De wrevel richtte zich met name op premier Mark Rutte. Die hield vast aan de eis dat Nederland, als het vertrouwen ontbreekt dat een land in ruil voor subsidiegeld uit het herstelfonds hervormingen uitvoert, dat moet kunnen tegenhouden door een veto uit te spreken. Daarin staat hij volgens betrokkenen tamelijk alleen.

EU-president Charles Michel stelt nu voor een ‘supernoodrem’ in te stellen die een bezorgde lidstaat in zulke gevallen kan overhalen. Dat is „een serieuze stap in de goede richting”, zegt de Nederlandse diplomaat. Er zit beweging in de beoordeling en handhaving van de subsidievoorwaarden, constateert deze bron. Dat zou aantonen dat de Nederlandse eis „niet zo onredelijk is” als tegenstanders die afschilderen.

Er moet nog heel wat gebeuren en er liggen nog forse meningsverschillen, waarschuwt de diplomaat.