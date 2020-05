Nederland bestelt 15.212 bosjes tulpen voor herdenkingen

Nederlanders hebben via betaaldienst Tikkie in totaal 15.212 bosjes tulpen besteld om bij oorlogsmonumenten in het hele land neer te leggen. De actie ‘Bloemen voor 4 mei’ is een veel groter succes geworden dan de organisatoren vooraf hadden gedacht, aldus het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Massale dodenherdenkingen zijn dit jaar verboden vanwege de coronamaatregelen. Eind april bedachten Tikkie en het nationaal comité een manier om mensen toch de kans te geven bloemen te leggen bij 75 oorlogsmonumenten in het hele land. Ze moesten daarvoor 4,50 euro doneren en eventueel het monument van hun keuze doorgeven. Vrijwilligers hebben de tulpen zondag en maandag op een veilige manier verspreid.

Omdat er zoveel bloemen zijn besteld, is zondag al een flinke hoeveelheid tulpen gelegd op het Nationaal Ereveld in Loenen. Maandag waren er tulpen voor de Eerebegraafplaats in Bloemendaal, waar in de duinen geëxecuteerde verzetsstrijders rusten.