Nederland aanvoerder in lijst van topcampings ANWB in Europa

Nederland staat met 55 campings in de ANWB-lijst van topcampings in Europa. Daarmee is Nederland het meest vertegenwoordigde land in de lijst van 191 kampeerplaatsen in Europa die een maximumscore van vijf sterren halen bij ANWB-inspecties op het gebied van kwaliteit en voorzieningen.

De inspecteurs beoordelen sanitair, terrein, zwemfaciliteiten, recreatie, winkels en horeca. Vanwege corona hebben de inspecteurs dit jaar alleen campings in Nederland bezocht. Dat leverde ten opzichte van vorig jaar vier nieuwe campings in de lijst uit ons land op. Alle kampeerterreinen buiten Nederland hebben hun vijfsterrenstatus van afgelopen jaar behouden.