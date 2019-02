Neder-Betuwe wacht Halloweenfilm af

Burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe erkennen dat Halloween als thema geen specifiek raakvlak met de Betuwe heeft.

Dat antwoorden zij op vragen van de SGP over een speelfilm die mede wordt bekostigd vanuit het Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland. Voor de SGP is Halloween een duister feest. Ze vroeg daarom of de film niet leidt tot een negatieve uitstraling van de regio.

Volgens het college hangt dat af van „de wijze waarop de verfilming plaatsheeft en het effect dat daaruit sorteert”.