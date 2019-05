Neder-Betuwe onderzoekt schuiven met scholen

In de gemeente Neder-Betuwe gaan opvallend veel kinderen, vooral uit reformatorische gezinnen, niet naar een school in hun woonplaats. De gemeente onderzoekt hoe er aan meer kinderen onderwijs in hun eigen plaats, zogeheten ”thuisnabij onderwijs”, kan worden geboden

In Dodewaard bezoekt slechts 53 procent van de 414 leerlingen in de basisschoolleeftijd een school in de eigen plaats. Van de 716 kinderen in Kesteren gaat 64 procent naar een basisschool in hun dorp. Uitstroom is er vooral naar reformatorische scholen in Opheusden (Eben-Haëzerschool en Rehobothschool) en Ochten (Sébaschool), die behoren tot de Vereniging tot het verstrekken van Christelijk basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VCOG).

„Het realiseren van een VCOG-onderwijspunt in Kesteren en Dodewaard zou een denkbare herschikking van onderwijslocaties kunnen zijn”, zo wordt voorgesteld in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP). Als de gemeenteraad er donderdag mee instemt, wordt dat document richtinggevend voor het onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende vijftien jaar. De Sébaschool in Ochten en de hervormde scholen in Kesteren (De Wegwijzer) en Opheusden, die beide ook een reformatorische identiteit hebben, kampen met ruimtetekort.

Coalitieakkoord

Thuisnabij onderwijs is een doelstelling in het coalitieakkoord. Het IHP is in samenwerking met alle schoolbesturen opgesteld. Afgesproken is onder meer dat er onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van VCOG-onderwijspunten in Kesteren en Dodewaard. Daarbij wordt ook bekeken waar dat tot leegstand van leslokalen leidt. Ook renovatie van de hervormde school in Opheusden wordt bij de haalbaarheidsstudies betrokken.

Met name een VCOG-onderwijspunt in Kesteren kan gevolgen hebben voor andere scholen. Als die locatie wordt gerealiseerd, kan ervan worden uitgegaan dat een deel van de 52 leerlingen die vanuit Kesteren de Sébaschool in Ochten bezoeken, naar het onderwijspunt in hun eigen dorp gaan. Ook De Wegwijzer ziet mogelijk leerlingen naar de VCOG-locatie vertrekken. De Rehobothschool van Opheusden naar Kesteren verhuizen is geen optie, omdat 71 procent van de leerlingen uit Opheusden komt.

Het streven is dat de gemeenteraad in september een besluit kan nemen.