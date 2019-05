Nebahat Albayrak in RvC van NS

Oud-staatssecretaris van Justitie en voormalig-PvdA-Kamerlid Nebahat Albayrak is benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Nederlandse Spoorwegen. Albayrak volgt Paul Rosenmöller op die voor GroenLinks in de Eerste Kamer is gekozen.

Albayrak is op dit moment vice-president External Relations, Global Integrated Gas and New Energies bij Shell. Sinds 2016 is zij commissaris bij Unilever Nederland. Van 2007 tot 2010 was zij als staatssecretaris van Justitie verantwoordelijk voor het vreemdelingen- en asielbeleid. In de periode van 1998 tot 2007 en van 2010 tot 2012 was zij lid van de Tweede Kamer.