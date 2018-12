’Ndrangheta machtigste Italiaanse maffiaclan

De ’Ndrangheta is een Italiaanse maffiaclan die zich onder meer bezighoudt met drugshandel, fraude, witwassen van geld en illegaal onlinegokken. De maffiaorganisatie komt oorspronkelijk uit Calabrië, in het zuiden van Italië. De ’Ndrangheta wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties, die ook zeer actief is in de rest van de wereld.

De naam ’Ndrangheta, een woord in het dialect van de streek Campanië, zou zijn afgeleid van andragathos, Grieks voor dappere man. De ’Ndrangheta werd in de 19e eeuw groot en machtig, doordat arme landarbeiders zich in Campanië tegen de uitbuiting door grootgrondbezitters, vaak adel van elders, organiseerden. Ook na de afschaffing van die verhoudingen bleef de maffia een sterke aantrekkingskracht houden, mede door de hoge werkloosheid in de Mezzogiorno, het arme zuiden van Italië.

Vorig jaar werd de baas van de ’Ndrangheta, Santo Vottari, aangehouden na te zijn ontdekt in een bunkerschuilplaats in Calabrië. Hij zou een van de daders zijn van de beruchte maffiamoorden in het Duitse Duisburg. Daar werden als gevolg van een vete tussen twee maffiaclans voor een pizzeria zes Italianen doodgeschoten. Vottari zou ook betrokken zijn geweest bij andere moorden.

In Nederland zijn de afgelopen jaren verschillende leden van de ’Ndrangheta opgepakt. Zo werd vorig jaar september nog een voortvluchtige Italiaan opgepakt op het Waterlooplein in Amsterdam. De Italiaanse autoriteiten zochten de man in verband met onder meer drugshandel. In september 2013 werd in Nieuwegein de toen 39-jarige Francesco N. aangehouden, die in Italië werd gezocht voor moord, het bezit van vuurwapens en lidmaatschap van de ’Ndrangheta. Hij hield zich vermoedelijk al langere tijd schuil in Nederland.