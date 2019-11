‘NCTV wist van bedreiging beschoten advocaat’

De NCTV was op de hoogte van bedreigingen aan het adres van de woensdagochtend neergeschoten advocaat Philippe Schol. Dat meldt de Nederlandse Orde van advocaten (NOvA).

„Er was een melding via de NOvA naar het Contactpunt Beroepsgroepen gedaan. Naar aanleiding van die melding is er door NCTV contact opgenomen met politie en OM lokaal, zoals gebruikelijk”, meldt de orde. Op basis van die informatie is een dreigingsanalyse gemaakt. „Juist in het kader van de veiligheid kan niet worden ingegaan op de maatregelen die daarbij getroffen zijn”, meldt de organisatie.

Het contactpunt is recent ingesteld voor advocaten en rechters die zich zorgen maken over hun veiligheid. Meldingen worden doorgezet naar meldingen naar de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Aanleiding is de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum. Hij werd op 18 september doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Voor die liquidatie zit iemand vast, maar omdat hij nog altijd in beperkingen zit is daarover nog niet meer bekend.

„Met de moord op Derk Wiersum is een grens overschreden. Dat laat deze liquidatiepoging ook weer zien. Veiligheid van advocaten verdient serieuze aandacht en toereikende middelen”, laat de Orde weten in een reactie op de beschieting woensdag. „Helaas bestaat 100 procent veiligheid niet. Wel is opnieuw analyse nodig nu ook een aanslag op een faillissementscurator is gepleegd.”