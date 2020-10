NCTV waarschuwt voor geweld door eenling

Het riscio dat rechts-extremistische eenlingen of kleine groepen „naar geweld grijpen” is tijdens de coronacrisis groter dan in het verleden.

Daarvoor waarschuwt Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg in het jongste rapport over terreur in Nederland. Door de „langetermijngevolgen” van de pandemie „kan ruimte ontstaan voor radicale standpunten.” Extreemrechtse groepen en individuen probeerden afgelopen maanden „aan te haken” op op internet circulerende complottheorieën of anti-lockdown-sentimenten.

De coronapandemie leidt of kan leiden tot verharding, zowel online als „in de fysieke wereld”, meldt het rapport. Sinds de virusuitbraak heeft „maatschappelijk ongenoegen” zich verder gemanifesteerd. „Een deel van de verschillende groepen in individuen vindt elkaar in het afwijzen van de overheid. Dit gebeurt niet zozeer uit ideologische motieven, maar vanwege gevoelens van onrechtvaardigheid, groot onbehagen of een andere werkelijkheidsbeleving. Mensen die de overheid, wetenschap en traditionele media al langer wantrouwen, kunnen hun denkbeelden bevestigd zien in complottheorieën, misinformatie en desinformatie. Sinds de virusuitbraak verspreiden complottheorieën zich sneller van de marges van het internet naar mainstreamkanalen.”

Aalbersberg stipt de recente brandstichtingen bij telecommasten aan. Die lijken grotendeels te zijn aangejaagd door complottheorieën die een verband suggereren tussen de coronapandemie en 5G-netwerken.

De NCTV maakt zich zorgen over „aanhoudende” boerenprotesten. „In tegenstelling tot de grootschalige boerenprotesten vorig jaar wordt het boerenprotest meer kleinschalig en grimmig. Bij een gedeelte van de boeren is sprake van een zekere verharding, bijvoorbeeld door het uiten van dreigementen richting politici, journalisten en andersdenkende medeboeren.”

De NOS verwijdert NOS-logo’s van de bussen, werd donderdag bekend. Journalisten in de herkenbare voertuigen krijgen steeds vaker te maken met intimidatie en bedreigingen van onder meer geradicaliseerde boeren en activisten van Viruswaarheid. Hoofdredacteur Marcel Gelauff zei donderdag bij tv-programma EenVandaag: „Opgestoken middelvingers, scheldpartijen. Op de snelweg gaan mensen vlak voor de wagens vol op hun rem staan.” Politici in Den Haag reageren verontwaardigd en maken zich zorgen over de bedreigingen. Gelauff is kritisch op een politicus als Baudet die wantrouwen in de NOS uitspreekt. Baudet zei dat hij zich niet verantwoordelijk voelt voor bedreigingen en geweld tegen journalisten. Hij neemt „in de heftigste bewoordingen” afstand van geweld tegen journalisten.