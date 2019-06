NCTV publiceert actueel dreigingsbeeld

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) publiceert maandag het actuele Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Het DTN omvat een globale analyse van radicalisering, extremisme en de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland.

De afgelopen jaren was het zogeheten dreigingsniveau ‘substantieel’, niveau 4 op een schaal van 5. Substantieel betekent dat de kans op een aanslag in Nederland reëel is, maar dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een terreuraanslag. Ook na vermoedelijke terreurincidenten, zoals de steekpartij op CS in Amsterdam vorig jaar, aanhoudingen van terreurverdachten in Nederland of grote aanslagen in het buitenland, is het dreigingsbeeld steeds op niveau 4 blijven staan.

In maart, na de dodelijke schietpartij in en om een tram in Utrecht, werd het niveau voor het eerst opgeschaald naar 5. De hoogste alarmfase werd toen - tijdelijk - afgekondigd voor de provincie Utrecht.

Het laatste gepubliceerde dreigingsbeeld dateert van 26 februari. De NCTV schreef toen onder meer dat het jihadisme in Nederland nog steeds bestaat en een dreiging vormt. De Nederlandse jihadistische beweging bestaat uit ruim vijfhonderd personen, aldus de NCTV toen, en enkele duizenden sympathisanten.