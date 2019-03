De NCTV heeft besloten het hoogste dreigingsniveau 5 af te kondigen, uitsluitend voor de provincie Utrecht. Dat duurt in elk geval 18.00 uur. De schietpartij in Utrecht heeft vooralsnog alle kenmerken van een terroristische aanslag. Tevens is de dader nog voortvluchtig, aldus de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV).