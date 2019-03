NCTV: aanslagen passen in dreigingsbeeld

De aanslagen in twee moskeeën in Nieuw-Zeeland passen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Dat twittert de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg.

„Het gepolariseerde debat kan impact hebben op snel radicaliserende groepjes of eenlingen”, twittert Aalbersberg, die sinds vorige maand NCTV is. „Lokale autoriteiten zijn en blijven alert rondom moskeeën in NL.”

Het dreigingsniveau in Nederland is volgens de NCTV substantieel, 4 op een schaal van 5.