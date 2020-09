NCSC: uitzonderlijk grote ddos-aanvallen op providers

Nederlandse bedrijven worden in de afgelopen weken geregeld aangevallen door mensen die proberen de netwerken plat te leggen. Onder meer internetproviders worden daar de dupe van. Die aanvallen zijn uitzonderlijk zwaar, tot twee keer zo hevig als de zwaarste aanvallen van vorig jaar. Dat meldt het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), de IT-waakhond van de overheid.

Sommige organisaties ontvangen afpersingsmails. De afzenders schrijven dat ze in dienst zijn van een staat en dreigen met een ddos-aanval, die kan worden voorkomen door losgeld te betalen. Hoeveel geld de dreigers eisen, wil het NCSC niet zeggen. Of de mails daadwerkelijk afkomstig zijn van de aanvallers, is nog niet vastgesteld. Ook in andere landen neemt het aantal ddos-aanvallen en afpersingsmails toe, meldt het NCSC.

Volgens de politie hebben tientallen bedrijven en organisaties vorige maand melding gedaan van een ddos-aanval. Dat is meer dan in andere maanden. Bij de bedrijven die aangifte hebben gedaan zitten ook bedrijven met een „vitale dienstverlening”, zoals internetproviders en banken.

Bij een ddos-aanval (distributed denial of service) proberen internetcriminelen een website, server of dienst onbereikbaar te maken. Via een netwerk van gehackte apparaten bezoeken ze een computersysteem zo massaal dat deze crasht. Die apparaten kunnen computers zijn, maar ook andere verbonden apparaten, zoals babyfoons en bewakingscamera’s. Die zijn vaak minder goed beveiligd. De gekaapte apparaten (‘zombies’) worden aan elkaar gekoppeld in een netwerk, een zogenoemd botnet. Cybercriminelen beheren de gekaapte machines en verhuren die voor ddos-aanvallen. Op ondergrondse marktplaatsen zijn die aanvallen vrij eenvoudig te bestellen, voor een paar euro kan een systeem urenlang uit de lucht gehaald worden.

De overheid roept gedupeerde instellingen op aangifte te doen bij de politie en melding te maken bij het NCSC.

Het NCSC en de politie noemen geen namen van gedupeerde bedrijven. De Zeeuwse provider Delta was onlangs het doelwit van een ddos-aanval waardoor veel Zeeuwen urenlang geen internetverbinding hadden. Een paar dagen eerder ging de provider Online een tijdje uit de lucht door een ddos-aanval.