‘Nazorg traumapatiënten na ongeluk onder de maat’

Patiënten die een ongeval hebben gehad worden niet goed geïnformeerd over de mogelijke gevolgen van hun verwondingen en over hoe hun herstel gaat verlopen. Dat concludeert Nena Kruithof van Tilburg University in een promotieonderzoek.

Jaarlijks worden zo’n 80.000 traumapatiënten met letsel in een ziekenhuis opgenomen, van wie tegenwoordig nog maar 2 procent overlijdt. „Doordat de focus - met succes - ligt op het overleven van een ongeluk, krijgt de nazorg te weinig aandacht. Dat moet beter want een deel van de patiënten krijgt door het trauma te maken met fysieke en/of psychologische problemen, die blijvend van aard kunnen zijn”, stelt de onderzoeker.

Zij adviseert om patiënten bij ontslag uit het ziekenhuis beter te informeren over de mate van het herstel, de verwachte hersteltijd en de psychologische problemen die zich voor kunnen doen. Daarbij zouden zorgverleners volgens Kruithof meer aandacht moeten besteden aan de erkenning en behandeling van de psychologische problemen.

Uit haar studie blijkt ook dat patiënten twee jaar na het ongeval zich minder gezond voelen dan vóór het ongeval. Een deel van hen ervaart klachten als een angststoornis, depressie of posttraumatische stress.

Bij het onderzoek waren 5000 patiënten verdeeld over elf ziekenhuizen betrokken.